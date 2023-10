POL-EU: Mit Pkw überschlagen

Mechernich-Schaven (ots) - Am Sonntag den 15. Oktober wurde gegen 17.47 Uhr eine Rauchentwicklung im Bereich eines Dachstuhls von einem Stall in der Straße Am Bach in Mechernich-Schaven gemeldet. Ein Zeuge hatte zuvor einen lauten Knall wahrgenommen und kurz darauf drei Jugendliche vom Gebäude weglaufen sehen. Die Jugendlichen konnten von der Polizei angetroffen werden. Zwei Jugendliche räumten die Brandstiftung ein. ...

