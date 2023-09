Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brennender PKW-Polizei sucht Zeugen, Unfälle, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Schorndorf: Senior verursacht Unfall

Gegen 11:35 Uhr am Montag war ein 87-Jähriger mit seinem Opel Astra auf der Benzstraße vom Kreisverkehr Welzheimer Straße kommend in Richtung Innenstadt unterwegs. Offenbar aufgrund eines medizinischen Problems verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dann mit einem dortigen Brückengeländer. Der ältere Herr wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der PKW musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 13.000 Euro.

Winnenden: Unfall an Einmündung

Gegen 11:15 Uhr am Montag befuhr eine 52-Jährige mit ihrem PKW die Kanalstraße in Richtung Wiesenstraße. Zur gleichen Zeit befuhr eine 38-jährige Audi-Fahrerin die Wiesenstraße in Richtung Backnanger Straße. An der Einmündung der Kanalstraße zur Wiesenstraße bog die 52-Jährige nach links in die Wiesenstraße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt der Audi-Fahrerin. Hierdurch kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden von insgesamt rund 2.500 Euro.

Waiblingen: Sachbeschädigung

In der Nacht von Sonntag auf Montag beschädigten Unbekannte mehrere Laternen auf dem Gelände eines Gebäudekomplexes in der Salierstraße. Der Sachschaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt. Bei den vermeintlichen Tätern soll es sich laut einer Zeugin um mehrere Jugendliche gehandelt haben.

Die Polizei Waiblingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07151 950422.

Kernen im Remstal: Brennender PKW - Polizei bittet um Hinweise

Gegen 20:15 Uhr wurde am Montagabend ein brennender Mercedes Benz in der Bühläckerstraße gemeldet. Offenbar wurde das Fahrzeug mutwillig in Brand gesteckt. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 16 Wehrleuten vor Ort im Löscheinsatz.

Die Kriminalpolizei Waiblingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07361 580-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell