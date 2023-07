Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Ein 53-jähriger Fahrradfahrer hat am Donnerstag in Aurich betrunken einen Unfall verursacht. Der Mann fuhr gegen 23.15 Uhr auf dem Fahrradweg entlang der Oldersumer Straße und stieß mit einem entgegenkommenden 37-jährigen Radfahrer zusammen. Beide stürzten und wurden leicht verletzt. Die Beamten stellten bei dem 53-jährigen Verursacher vor Ort einen Atemalkoholwert von mehr als 1,7 Promille fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstag in Großheide. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 80-jähriger Hyundai-Fahrer gegen 8.25 Uhr auf der Großheider Straße in Richtung Hage. Als er in Höhe Hochisterweg verkehrsbedingt abbremste, bemerkte dies ein nachfolgender 45-jähriger VW-Fahrer offenbar zu spät und fuhr auf. Der 80-jährige Fahrer des Hyundai und die 43-jährige Beifahrerin in dem VW wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich.

Eine Unfallflucht hat sich am Mittwoch im Dreekamp in Aurich ereignet. Auf dem Parkplatz eines Supermarkts touchierte zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer einen weißen Renault Espace an der Stoßstange. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Der Verursacher flüchtete unerlaubt. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04941 606215.

