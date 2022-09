Polizei Mettmann

POL-ME: Carport in Brand geraten - Heiligenhaus - 2209108

Mettmann (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (21. September 2022) ist die Polizei in Heiligenhaus zu einem Carportbrand alarmiert worden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Das war geschehen:

Gegen 5 Uhr alarmierte eine aufmerksame Zeugin die Feuerwehr Heiligenhaus, weil sie auf das Feuer in einem Garten eines Grundstücks an der Gerhart-Hauptmann-Straße aufmerksam geworden war. Die Einsatzkräfte der Heiligenhauser Feuerwehr konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und so ein Übergreifen der Flammen verhindern. Die Feuerwehr berichtete über ihren Einsatz in einer eigenen Pressemitteilung (s. Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116231/5326315).

Da in dem Carport unter anderem Arbeitsmaschinen gelagert wurden, wird der entstandene Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Da derzeit eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausgeschlossen werden kann, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen und fragt: Wer hat ungewöhnliche Beobachtungen rund um den Brandort gemacht oder kann Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben? Die Wache in Heiligenhaus ist jederzeit unter der Nummer 02056 9312-6150 erreichbar.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell