Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Zeugen nach Gläserwurf gesucht/Esens - Kennzeichen entwendet/Wittmund - Reifen beschädigt/Esens - Sachbeschädigung am Pkw/Wittmund - Auto zerkratzt

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Zeugen nach Gläserwurf gesucht

Die Polizei sucht Zeugen in Verbindung mit Körperverletzungen auf dem Esenser Schützenfest. Am Samstag, gegen 23.45 Uhr, haben unbekannte Täter in Claassens Festzelt mehrere Getränkegläser in Richtung Tanzfläche geworfen. Insgesamt mussten drei Frauen ärztlich versorgt werden, nachdem sie von Gläsern am Kopf getroffen wurden. Wer Hinweise auf die Täter hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Esens unter 04971 926500 in Verbindung zu setzen.

Esens - Kennzeichen entwendet

Unbekannte haben am Dienstag Auto-Kennzeichen in Esens gestohlen. In der Zeit von 14 Uhr bis 18 Uhr entwendeten die Täter beide Kennzeichen mit Wittmunder Städtekennung von einem schwarzen Mercedes. Dieser stand zum Tatzeitpunkt in der Jeverstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 entgegen.

Wittmund - Reifen beschädigt

Unbekannte haben in Wittmund einen Autoreifen beschädigt. In der Zeit von Dienstag, 14 Uhr, bis Mittwoch, 6.30 Uhr, haben Unbekannte den vorderen Reifen eines weißen Hyundai zerstochen. Das Auto stand zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Straße Am Schützenplatz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 entgegen.

Esens - Sachbeschädigung am Pkw

In Esens wurde ein Auto beschädigt. Ein blauer Mercedes wurde am Montag, 10 Uhr, in der Bahnhofsstraße in Esens abgestellt. Als dessen Besitzer am nächsten Tag, gegen 11 Uhr, zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er Beschädigungen an der Beifahrerseite. Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei Esens unter der Telefonnummer 04971 926500.

Wittmund - Auto zerkratzt

Am Freitagabend wurde in Wittmund ein Auto beschädigt. Unbekannte Täter zerkratzten in der Zeit von 19.30 Uhr bis 19.45 Uhr einen braunen Audi Avant in der Esenser Straße. Täterhinweise bitte an die Polizei Wittmund unter 049462 9110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell