Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Einbruch/Norden - Ladendiebstahl

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch

In Aurich kam es am Mittwoch zu einem Einbruch. Unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Mitternacht bis 11 Uhr unerlaubt Zutritt zu einer Pizzeria im Hoheberger Weg verschafft. Es wurde unter anderem Bargeld entwendet. Personen, die im Vorfeld, während der Tat oder im Nachhinein verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden geben, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 zu melden.

Norden - Ladendiebstahl

Am Mittwoch kam es in Norden zu einem Diebstahl. Eine derzeit unbekannte, männliche Person hielt um 15.50 Uhr mit einem Fahrrad vor einem Bekleidungsgeschäft in der Osterstraße. Der Mann entwendete zwei Jacken von einem dortigen Ständer und flüchtete danach auf seinem Fahrrad. Personen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell