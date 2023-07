Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Autos in Brand geraten

Landkreis Aurich (ots)

Brandgeschehen

Im Grasweg in Großheide hat es am Dienstag gebrannt. Auf einer Grundstücksauffahrt gerieten am Nachmittag zwei geparkte Pkw in Brand. Der Audi und der BMW wurden vollständig zerstört. Auch ein Baum und eine Haustür wurden durch die Flammen beschädigt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hat ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen nicht vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell