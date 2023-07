Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Großefehn/Strackholt - Sitzbänke gestohlen

In Strackholt haben Unbekannte am Wochenende zwei Sitzbänke im Neulandsweg gestohlen. Die Tatzeit ist zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 12 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Großefehn - Versuchter Autoaufbruch

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag in Großefehn versucht, ein Auto aufzubrechen. Zwischen Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 4.45 Uhr, hebelten die Täter mit einem unbekannten Gegenstand an der Tür eines Mercedes. Ein Aufbrechen gelang ihnen nicht. Das Auto stand zur Tatzeit auf einem Grundstück in der Kanalstraße Süd. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Wiesmoor - Solaranlagen auf Schuldach beschädigt

In Wiesmoor haben Unbekannte die Solaranlagen auf dem Dach einer Schule beschädigt. Die Täter stiegen zwischen Dienstag, 15 Uhr, und Mittwoch 7 Uhr, auf das Dach der Schule in der Schulstraße und beschmierten die Solaranlagen mit Sprühfarbe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf die Verursacher unter 04944 914050.

Südbrookmerland - Diebstahl an der Friedhofskapelle

An einer Kapelle in Münkeboe hat sich am Wochenende ein Diebstahl ereignet. Unbekannte montierten in der Upender Straße die Regenrinnen und Fallrohre der Friedhofskapelle ab und entwendeten sie. Bei dem Diebesgut handelt es sich um etwa 15 Meter Regenrinnen und drei Fallrohre aus Kupfer. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Sonntag. Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich unter 04941 606215 zu melden.

