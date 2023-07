Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Norden/Halbemond - Geschädigte und Zeugen gesucht

Aurich - Zaun beschädigt

Aurich - Unfallflucht

Norden - E-Scooter ohne Versicherung /

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Südbrookmerland sind am Dienstag drei Personen verletzt worden. Gegen 20.40 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit einem VW auf der Straße Engerhafer Loog in Richtung Kirchwyk. Beim Überqueren der B72 übersah er offenbar einen 51-jährigen Skoda-Fahrer, der dort in Richtung Norden fuhr, und stieß mit ihm zusammen. Der Skoda-Fahrer, seine 52-jährige Beifahrerin und der 21-jährige VW-Fahrer wurden leicht verletzt. An den beiden Autos entstand Totalschaden.

Norden - Geschädigte und Zeugen gesucht

Nach einer mutmaßlichen Straßenverkehrsgefährdung in Halbemond sucht die Polizei Zeugen und weitere Geschädigte. Am Dienstag gegen 19.20 Uhr fuhr ein Mann mit einem weißen Renault Trafic Kastenwagen mit Norder Städtekennung auf der Nadörster Straße. Er geriet offenbar mehrfach in den Gegenverkehr und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Zeugen oder Geschädigte, die dazu Angaben machen können, werden gebeten, sich unter 04931 9210 zu melden.

Aurich - Zaun beschädigt

Eine Unfallflucht hat sich am Montag in der Kiebitzstraße ereignet. Zwischen 16 Uhr und 19 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer beim Rückwärtsfahren aus einer Parklücke einen Stabmattenzaun auf einem Grundstück. Bei dem Unfall wurde ein Zaumelement samt Pfosten herausgerissen und der Autofahrer verlor ein Rücklicht. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Die Polizei nimmt unter 04941 606215 Hinweise entgegen.

Aurich - Unfallflucht

Auf dem Parkplatz am Badesee in Tannenhausen kam es zu einer Unfallflucht. Am Montag zwischen 17.30 Uhr und 20.30 Uhr fuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen BMW 5er und verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen flüchtete der Unbekannte von der Örtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Norden - E-Scooter ohne Versicherung

Ein 39-Jähriger war am Sonntag in Norden auf einem E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs. Die Polizei hielt den Mann am Nachmittag auf der Norddeicher Straße an. Dem 39-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Es erwartet ihn ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell