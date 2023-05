Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist/Lingen/Weener/Kassel/Ganderkesee/Warburg - Täter festgenommen

Twist/Lingen/Weener/Kassel/Ganderkesee/Warburg (ots)

Im Februar kam es in Lingen zu einem Raub in einer Fressnapf-Filiale (wir berichteten). Hierbei bedrohten bis dato unbekannte Täter unter Vorhalten einer Schusswaffe die beiden Angestellten und verlangten die Herausgabe von Bargeld. Zu einem ähnlich gelagerten Fall kam es im März in Twist. Auch hier bedrohten die Täter die Angestellten und verlangten ebenfalls Bargeld. Daraufhin wurde in der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim eine entsprechende Ermittlungsgruppe unter Beteiligung des Polizeikommissariates Meppen und der Polizeiinspektion Leer/Emden gegründet. Im Rahmen des großangelegten Ermittlungsverfahrens konnte nun eine Bande wegen dieser und weiteren schweren Raubüberfällen am vergangenen Freitagabend festgenommen werden. Den drei Männern im Alter von 23, 25 und 31 Jahren können sechs Raubüberfälle aus dem Jahr 2023 zugeordnet werden. Neben den Taten in Twist und Lingen waren sie auch in Weener, Kassel, Ganderkesee und Warburg aktiv. Dabei betraten die Täter in der Regel kurz vor Ladenschluss die Verkaufsräume von Lebensmittelmärkten und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe der Tageseinnahmen. Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Bande durch Kräfte der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim in Zusammenarbeit mit weiteren Kollegen aus Niedersachsen, Nordrhein Westfalen und Rheinland-Pfalz im Rheinland-pfälzischen Niederzissen durch die eingesetzten Spezialkräfte festgenommen werden. Hier hatten die drei Männer kurz zuvor geplant, eine weitere Lebensmittelfiliale zu überfallen. Sie wurden am Samstag einer Richterin vorgeführt. Die Männer befinden sich nun in Untersuchungshaft. Zudem wurden auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Osnabrück Durchsuchungen durchgeführt, welche zum Auffinden von weiteren Beweismitteln führten. Inwieweit die Täter auch für weitere Straftaten verantwortlich sind, wird derzeit noch ermittelt. Die intensive Zusammen- und Ermittlungsarbeit zwischen den beteiligten Einsatzkräften aus den jeweiligen Bundesländern sowie der Staatsanwaltschaft ist letztendlich der Schlüssel zum Erfolg gewesen. Heinz Defayay, Leiter des Zentralen Kriminaldienstes freute sich über den großen Erfolg der Kolleginnen und Kollegen. "Damit ist uns gemeinsam abermals ein Schlag gegen eine bundesweit agierende Täterbande gelungen."

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell