Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Tödlicher Verkehrsunfall

Landkreis Aurich (ots)

Aurich - Tödlicher Verkehrsunfall

In Aurich Sandhorst kam es am Mittwoch zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Auf dem Hoheberger Weg fuhr gegen 17 Uhr ein 58-jähriger Lkw-Fahrer in Richtung Innenstadt und wollte nach rechts in die Sandhorster Allee abbiegen. Er übersah nach derzeitigem Erkenntnisstand beim Abbiegen eine Fahrradfahrerin auf dem Radweg und erfasste sie. Die 84-jährige Frau aus Aurich geriet unter den Lkw. Sie musste befreit werden. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimation verstarb die Frau noch am Unfallort. Der Lkw-Fahrer aus Südbrookmerland blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Im Bereich der Unfallstelle wurde der Hoheberger Weg vollgesperrt. Die Unfallaufnahme dauert zum jetzigen Zeitpunkt (18:00 Uhr) noch an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell