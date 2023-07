Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unfallflucht/Wiesmoor - Unfall/Norden - Nach Unfall geflüchtet/Norden - Verkehrsunfallflucht/Norden - Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Am Dienstag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Aurich. In der Zeit von 8.30 Uhr bis 11.15 Uhr fuhr ein derzeit unbekanntes Fahrzeug gegen das Heck eines schwarzen Audis. Dieser war zum Tatzeitpunkt in der Straße Georgswall abgestellt. Nach dem Unfall entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt. Hinweise bitte an die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215.

Wiesmoor - Unfall

Am Mittwochmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall in Wiesmoor. Gegen 8.30 Uhr bog eine 25-jährige Autofahrerin von der Straße Hauptwieke I nach links auf die Wittmunder Straße ein. Dabei übersah sie die von links kommende und vorfahrtsberechtigte 41-jährige VW Golf-Fahrerin. Beide Fahrzeuge waren danach nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Norden - Nach Unfall geflüchtet

In Norden ist ein unbekannter Autofahrer nach einem Unfall geflüchtet. In der Zeit von Montag, 19 Uhr, bis Dienstag, 7.50 Uhr, fuhr die Person gegen einen grauen BMW und entfernte sich anschließend, ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen. Der BMW war zum Unfallzeitpunkt im Looger Weg geparkt. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Norden - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch kam es in der Uffenstraße in Norden zu einer Unfallflucht. Beim Ein- oder Ausparken fuhr ein derzeit unbekannter Autofahrer gegen einen grauen Seat Ibiza und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Der Tatzeitraum war 14.30 Uhr bis 15 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei Norden unter 04931 9210.

Norden - Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Ein Audi-Fahrer fuhr am Dienstag, zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr, von Norden nach Emden und geriet hierbei mehrfach in den Gegenverkehr. Oftmals hat nur ein schnelles Reagieren der entgegenkommenden Fahrzeugführer einen Unfall verhindern können. Die Polizei sucht Zeugen zu diversen Straßenverkehrsgefärdungen. Inbesondere wird ein weißes Taxi mit Emder Städtekennung gesucht, welches hinter dem Audi gefahren sein soll. Ebenfalls gesucht werden die Fahrer eines grünen Kleinwagens und eines weißen Transporters mit Anhänger. Sie sollen auf der Loppersumer Straße fast mit dem brauen Audi kollidiert sein. Hinweise werden von der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegengenommen.

