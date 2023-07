Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Einbruch in Lagerhalle

Aurich - Versuchter Einbruch

Aurich - Auto aufgebrochen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Einbruch in Lagerhalle

In eine Lagerhalle in Victorbur ist eingebrochen worden. Zwischen Dienstag, 13 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, stiegen Unbekannte in der Straße Am Ringkanal Westseite, Höhe Adelmundsmoor, in eine Lagerhalle ein und entwendeten unter anderem Werkzeuge. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Versuchter Einbruch

In der Von-Jhering-Straße in Aurich kam es am Donnerstag zu einem versuchten Einbruch. Eine männliche Person machte sich dort gegen 8.45 Uhr an einer Wohnungstür zu schaffen. Der Täter wurde von einem Bewohner gestört und flüchtete nach ersten Erkenntnissen auf einem Fahrrad in Richtung Innenstadt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Täter wird beschrieben als etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß, im Alter von Anfang bis Mitte 20. Er hatte schwarze Haare, die zu einem Zopf gebunden waren, und soll einen Jogginganzug getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Auto aufgebrochen

Ein Auto ist in der Nacht zu Donnerstag in der Auricher Innenstadt aufgebrochen worden. In der Burgstraße schlugen Unbekannte die Scheibe es geparkten VW Golf ein und entwendeten Wertsachen. Die Tatzeit ist zwischen Mittwoch, 21.30 Uhr, und Donnerstag, 5.45 Uhr. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell