LPI-G: Fahruntüchtiger Fahrradfahrer

Altenburg (ots) - Altenburg - Am Samstag, den 13/05/2023 führte die Polizeiinspektion Altenburger Land im Rahmen der 28. Altenburger Kneipentour einen veranstaltungsbegleitende Einsatz durch. An den zwölf Lokalitäten im Stadtgebiet zeigte sich reger Publikumszulauf. Während des Verlaufes der Veranstaltung ergaben sich keine polizeilich relevante Sachverhalte. Lediglich eine 42jährige wurde kurz nach 22:00 Uhr, in Altenburg Südost, mit 1,98 Promille auf ihrem Fahrrad im ...

mehr