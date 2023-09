Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Pedelec entwendet - Sachbeschädigung - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Pedelec entwendet

Ein orange-schwarzes Pedelec der Marke Scott Eride 930 wurde am Donnerstag zwischen 16 Uhr und 18:10 Uhr in der Bahnhofstraße entwendet. Das Pedelec hat einen Wert von etwa 2000 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Aalen: Sachbeschädigung an Schule

Im Zeitraum von Freitag, 19 Uhr bis Montag, 7:20 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Vandalen mehrerer Fensterscheiben eines Gymnasiums in der Friedrichstraße beschädigt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Unterkochen: Unfallflucht

Am Montag beschädigte zwischen 7:30 Uhr und 8:10 Uhr ein bislang unbekannter LKW-Fahrer einen in der Knöcklingstraße geparkten VW. Anschließend entfernter sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am VW entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Überholen

Eine 44-jährige Toyota-Fahrerin befuhr am Montagvormittag, gegen 10:15 Uhr, die Buchstraße stadteinwärts. Als sie unvermittelt nach links abbiegen wollte, übersah sie einen von hinten kommenden 45-jährigen Rollerfahrer, der zum selben Zeitpunkt zum Überholvorgang des Toyotas ansetzte. Durch den darauffolgenden Zusammenstoß verletzte sich der Rollerfahrer leicht.

