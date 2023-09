Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall, Pkw beschädigt, Körperliche Auseinandersetzungen und Widerstand

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall auf der Autobahn

Am Sonntagabend gegen 18:20 Uhr befuhr ein 40-jähriger VW-Fahrer den linken Fahrstreifen der A6 in Richtung Heilbronn. Dabei erkannte er zu spät, den zähfließenden Verkehr und wollte nach rechts ausweichen um eine Kollision zu verhindern. Hierbei streifte er einen 59-jährigen Skoda-Fahrer, welcher auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Anschließend fuhr der 40-Jährige ein Schild um und kam wenig später im Grünstreifen zum Stillstand. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Hall: Pkw beschädigt

Ein Vandale beschädigte am Freitag zwischen 17:30 Uhr und 21:55 Uhr einen geparkten Hyundai auf einem Parkplatz in der Salinenstraße. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum noch unbekannten Täter unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Personen nach Ladendiebstahl geschlagen

Ein 21-jähriger Mann wurde am Samstagabend gegen 18 Uhr dabei erwischt, wie er Waren aus einem Lebensmittelgeschäft in der Salinenstraße entwenden wollte. Als eine 50-jährige Mitarbeiterin den jungen Mann festhalten wollte, riss sich dieser los und verletzte die Frau dabei leicht. Anschließend schlug er einem 29-jährigen Mann ins Gesicht, bespuckte zwei Frauen im Alter von 57 Jahren und 21 Jahren und flüchtete. Gegen den 21-Jährigen werden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Crailsheim: Ins Gesicht geschlagen

Am frühen Samstagmorgen gegen 00:10 Uhr kam es auf dem Volksfestplatz zu Streitigkeiten zwischen einem 26-jährigen und einem bislang unbekannten Mann. Als ein 30-jähriger Mann dazu kam um den Streit zu schlichten, schlug ihm der bislang Unbekannten unvermittelt ins Gesicht, sodass dieser leicht verletzt wurde. Der unbekannte Mann, welcher etwa 170-180 cm groß war, kurze Haare hatte und eine schwarze Jacke, sowie eine Jeans trug, flüchtete anschließend. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Zeugenhinweise.

Crailsheim: Mann geschlagen

Am Sonntagnachmittag gegen 14:45 Uhr wartete ein 40-jähriger Mann mit einer 56-jährigen Frau am ZOB in der Worthingtonstraße. Es kam zu einem kurzen Streitgespräch mit einem unbekannten Mann, woraufhin dieser den 40-Jährigen zu Boden drückte und in den Rücken trat. Anschließend entfernte sich der Unbekannte in Richtung der Innenstadt. Der Mann soll etwa 30 Jahre alt gewesen sein und war circa 175 cm groß. Er hatte rotblonde Haare, einen rötlichen Vollbart und trug ein blauweißes T-Shirt und eine blaue Jogginghose. Er hatte eine markante schmale, längere Nase und blaue Augen. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Crailsheim: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am frühen Montagmorgen gegen 01 Uhr wurden Polizeibeamte auf dem Volksfestplatz von einem 23-jährigen Mann aus einer Personengruppe heraus beleidigt. Als der 23-Jährige anschließend einer Personenkontrolle unterzogen werden sollte, weigerte er sich seinen Ausweis auszuhändigen. Als er deshalb durchsucht werden sollte, leistete er Widerstand und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt. Ebenfalls muss der 23-Jährige mit einer Strafanzeige rechnen.

