Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Bei Einbruch ertappt - Widerstand - Fahrzeug mutwillig beschädigt - Sonstiges

Aalen (ots)

Westhausen: Vorfahrt missachtet

Insgesamt sechs Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich gegen Mitternacht in der Nacht von Sonntag auf Montag ereignete. Ein 52-Jähriger befuhr zur Unfallzeit mit seinem Mercedes Benz die B 29, wo er an der Auffahrt Westhausen auf die A 7 auffahren wollte. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 20 Jahre alten BMW-Fahrerin, die ihm

- Zeugenaussagen zufolge - anscheinend mit überhöhter Geschwindigkeit entgegenkam. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden alle vier Insassen des Mercedes, sowie die beiden Insassen des BMW leicht verletzt. Alle mussten zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Hüttlingen: Fahrzeug mutwillig beschädigt

Gegen 21 Uhr am Sonntagabend bemerkte ein 76-Jähriger, dass an seinem Fahrzeug, das er gegen 17 Uhr auf einem Parkplatz in der Goldshöfer Straße abgestellt hatte, die Frontscheibe eingeschlagen war. Zudem befanden sich auf der Motorhabe des Fahrzeuges Fußspuren. Diese stimmten augenscheinlich mit denen eines 15-Jährigen überein, der "zufällig" während der polizeilichen Aufnahme des Sachverhaltes, an der Örtlichkeit vorbeikam. Angaben des 76-Jährigen zufolge, der in diesem Bereich als Jäger unterwegs ist, hatte er den Jugendlichen am Abend dabei erwischt, als er im Wald ein Feuer entfachen wollte. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Aalen: Unfall beim Rangieren

Auf rund 5000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein 70-Jähriger am Sonntagmittag gegen 14 Uhr verursachte, als er beim Rangieren seines Jeeps, auf dem Areal eines Schnellimbisses, in der Robert-Bosch-Straße den Mercedes Benz eines 41-Jährigen beschädigte.

Aalen: 15-Jährige kurzzeitig in Gewahrsam genommen

Eine 15-Jährige wurde am Sonntagmorgen gegen 00.20 Uhr von Beamten des Aalener Polizeireviers kurzzeitig in Gewahrsam genommen, ehe sie letztlich ihren Eltern übergeben wurde. Das Mädchen hatte am Samstagabend kurz vor 23 Uhr eine 16-Jährige in deren elterlichen Wohnung in der Stuttgarter Straße aufgesucht und tätlich angegriffen. Als die Mutter der 16-Jährigen eingriff, fügte die 15-Jährige auch dieser Kratzer zu. Anschließend flüchtete die 15-Jährige. Während der polizeilichen Aufnahme des Sachverhalts erschienen auch die Eltern der 15-Jährigen, welche ihre Tochter zwischenzeitlich als vermisst gemeldet hatten. Im weiteren Verlauf kam es dann auch zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Familien, wobei die Mutter der 16-Jährigen einen Schwächeanfall erlitt und durch Rettungskräfte versorgt werden musste. Die 15-Jährige, die ebenfalls wieder in der Stuttgarter Straße aufgetaucht war, sollte nun in Gewahrsam genommen werden. Einen Fluchtversuch konnten die Polizeibeamten unterbinden, woraufhin sich das Mädchen auf den Boden fallen ließ und gesundheitliche Probleme vorbrachte. Gegen ihre vorläufige Festnahme leistete die 15-Jährige, die mehr als 2 Promille Alkohol im Blut hatte, heftigen Widerstand. Sie wurde gegen 1 Uhr ihren Eltern übergeben.

Westhausen: Motorradfahrerin leicht verletzt

Bereits am Samstagabend gegen 18.30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem eine 23 Jahre alte Motorradfahrerin leichte Verletzungen erlitt. Mit ihrer Suzuki befuhr sie den südlichen Abschnitt der Paul-Wilhelm-Keppler-Straße, wo sie die Kontrolle über ihr Motorrad verlor und gegen eine Hausmauer fuhr.

Ellwangen: Kreisverkehr musste gesperrt werden

Bis 21 Uhr am Sonntagabend musste der Kreisverkehr in der Gerhart-Hauptmann-Straße gesperrt werden, nachdem ein 64-Jähriger mit seinem VW dagegen gefahren war. Beim Eintreffen der Polizei befand sich der Mann in ärztlicher Behandlung. Da bei ihm Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen; sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Ellwangen: Bei Einbruch ertappt

Zwei bislang unbekannte Männer wurden am Sonntagmittag beim Einbruch in ein Wohnhaus gestört. Eine 67-Jährige befand sich gegen 12.30 Uhr im Garten des Hauses, als ihr Hund anschlug. Nachdem die Frau ins Haus ging, sah sie zwei dunkelhäutige Männer, welche offenbar über die gekippte Balkontür ins Gebäude gelangt waren und das Schlafzimmer durchsucht hatten. Als die beiden Eindringlinge die Frau bemerkten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Täter trugen dunkle Trainingsanzüge, waren ca. 25 bis 30 Jahre alt und schlank. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung nach den beiden Einbrechern blieb bislang erfolglos. Ersten Erkenntnissen nach wurde von den beiden Männern nichts aus dem Haus mitgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Heubach: Fahrzeug machte sich selbständig

Gegen 17 Uhr am Sonntagnachmittag stellte eine 34-Jährige ihren VW Golf in der Mögglinger Straße ab. Da sie den Pkw dabei nicht ausreichend absicherte, machte dieser sich selbständig und rollte gegen einen geparkten Honda, wobei ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren beschädigte eine 80-Jährige am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr mit ihrem Hyundai einen im Turniergraben abgestellten Mercedes Benz. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beziffert sich auf rund 2000 Euro

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell