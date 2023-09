Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand, Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Brand einer Ölheizung nach Verpuffung

Am Samstag gegen 08:10 Uhr kam es im Heizungsraum der AVIA-Tankstelle in der Neumäuerstraße zu einer Verpuffung in der Ölheizung. Die Heizung geriet in Brand und die Feuerwehr Schwäbisch Hall rückte mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften aus. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Es entstand dennoch ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Johanniterstraße (B 14) in Richtung Michelfeld gesperrt werden.

Wallhausen: Durch die Sonne geblendet

Am Samstag gegen 09:15 Uhr befuhr eine 49-Jährige die Lindenstraße von der Straße Am Freibad kommend in Richtung Frankenstraße mit ihrem PKW Daimler. Wegen der Blendung durch die noch tiefstehende Sonne übersah sie den von rechts kommenden PKW VW eines 60-Jährigen, der in die Lindenstraße abbog. Es kam zur Kollision wodurch ein Schaden von ca. 6.000 Euro entstand.

Crailsheim: Nach Unfallflucht Widerstand geleistet

Am Samstag gegen 20:40 Uhr verursachte ein 45-Jähriger mit seinem PKW VW einen kleinen Unfall beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters in der Schönebürgstraße. Ohne sich um den Schaden am dem geparkten PKW VW in Höhe von ca. 1.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der 45-Jährige unerlaubt von der Unfallstelle. Er konnte aufgrund von Zeugenhinweisen schnell ermittelt werden. Da er unter Alkoholeinwirkung gestanden hatte, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Hierbei wehrte er sich vehement gegenüber den Polizeibeamten und erlitt dadurch Verletzungen, wegen der er ins Krankenhaus verbracht wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell