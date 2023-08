Polizeidirektion Lübeck

In der Nacht auf Sonntag (27.08.) kam es in Neustadt in Holstein zu sieben Sachbeschädigungen an parkenden Fahrzeugen. Eine verdächtige Person wurde durch einen Anwohner angesprochen, entfernte sich anschließend jedoch vom Tatort. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Beamte des Polizeireviers Neustadt in Holstein nahmen am Sonntag insgesamt sieben Sachbeschädigungen an parkenden Autos im Bereich der Straße "Auf dem Wieksberg" auf.

Die betroffenen Fahrzeuge waren am Fahrbahnrand in der ruhigen Wohngegend abgestellt und wurden allesamt durch einen spitzen Gegenstand an der linken Seite zerkratzt.

Gegen 05:00 Uhr wurde ein Anwohner auf eine bislang unbekannte Person aufmerksam, welche die Straße entlangging und immer wieder an Fahrzeugen stehen blieb. Auf Ansprache reagierte der Verdächtige nicht und entfernte sich vom Tatort.

Die Person wird als etwa 35 Jahre alter, 175 cm großer Mann mit blonden Haaren und korpulenter Statur beschrieben. Er soll zudem keine Schuhe getragen haben und anschließend in Richtung des Marine-Geländes gegangen sein.

Der insgesamt entstandene Sachschadenswert steht noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung in sieben Fällen und Sucht nach Zeugen, die Auskunft über die Tat oder den möglichen Tatverdächtigen geben können. Hinweise werden dankend unter der Rufnummer 04561 6150 oder per E-Mail unter Neustadt.PR@polizei.landsh.de entgegengenommen.

