Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb - Hochwertige Werkzeuge entwendet; Polizei sucht Zeugen.

Horb (ots)

Aufgebrochen worden ist von Donnerstag auf Freitag ein Baucontainer im Bereich des ehemaligen Offiziersheim der Hohenbergkaserne aus welchem teure Werkzeuge gestohlen wurden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstag 17:10 Uhr bis Freitagmorgen 07:15 Uhr einen Baucontainer in der Bildechinger Steige auf. Die Diebe zerstörten hierbei mehrere massive Vorhängeschlösser um in das Innere zu gelangen. Offenbar hatten es die Täter auf die hierin gelagerten, teils hochwertigen, Werkzeuge abgesehen. Der entstandene Schaden wird derzeit im niedrigen fünfstelligen Bereich angenommen. Der Ermittlungsdienst des Polizeireviers in Horb hat die weitere Sachbearbeitung übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, sich unter der Rufnummer 07451 96-0 beim Polizeirevier in Horb zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell