Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Tödlicher Verkehrsunfall, Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Fellbach: Radfahrer nach Unfall verstorben

Bereits am Donnerstag (14.09.2023) kam es in Fellbach, in der Bahnunterführung der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 74-jähriger Radfahrer gestürzt und schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Feststellungen benutzte der 74-Jährige den Radweg, auf der für ihn entgegengesetzten Fahrtrichtung, und wich zwei entgegenkommenden Radfahrern aus. Beim Ausweichen stieß er gegen die linksseitige Brückenwand und stürzte. Der 74-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er am Samstag im Krankenhaus verstarb. Die Polizei bittet mögliche Unfallzeugen und insbesondere die beiden Radfahrer, denen der Verunfallte zuvor ausgewichen war, sich mit dem Polizeipräsidium Aalen unter der Rufnummer 07361/5800 in Verbindung zu setzen.

Kernen - Stetten: Motorradfahrer gestürzt

Am Samstag gegen 12:30 Uhr befuhr ein 59-Jähriger die Landesstraße 1199 von Kernen in Richtung Esslingen mit seinem Motorrad Honda. Kurz vor dem dortigen Steinbruch verlor er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Bei dem Sturz wurde der 59-Jährige schwer verletzt und an seinem Motorrad entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro.

