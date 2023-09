Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle; Einbruch

Aalen (ots)

B 14, Gem. Fellbach: Auffahrunfall

Am Freitag gegen 15:50 Uhr befuhr ein 32-Jähriger die B 14 von Stuttgart in Richtung Backnang mit seinem PKW Opel. Auf Höhe von Fellbach musste der vor ihm fahrende 44-jährige Fahrer eines PKW Daimler wegen des stockenden Verkehrs abbremsen. Dem 32-Jährigen gelang es, offenbar wegen einer verrutschten Fußmatte, nicht mehr rechtzeitig hinter dem Daimler anzuhalten, weshalb er auf den Daimler auffuhr. Bei dem Unfall erlitt der 32-Jährige leichte Verletzungen und es entstand ein Sachschaden von ca. 14.000 Euro.

Gem. Rudersberg - Michelau: Mit Motorroller auf Bahnübergang gestürzt

Am Freitag gegen 16:30 Uhr befuhr ein 74-Jähriger den halbseitig beschrankten Bahnübergang in der Brückenstraße, obwohl der Übergang wegen eines herannahenden Zuges bereits gesperrt war. Aus unbekannter Ursache stürzte der 74-Jährige im Gleisbereich und verletzte sich dabei leicht. Durch die 45-jährige Lokführerin wurde eine Gefahrenbremsung eingeleitet und der 74-Jährige konnte sich noch rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich entfernen. Der Motorroller wurde durch den Zug zur Seite geschoben, wodurch ein Schaden von etwa 1.500 Euro entstand. Am Zug war kein Schaden festzustellen.

Kernen - Rommelshausen: Einbruch in Schule

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Nebengebäude der Rumold-Realschule in der Schafstraße ein. Sie verwüsteten Teile des Inventars und warfen Einrichtungsgegenstände und Computerteile auf die angrenzende Parkanlage. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden zwei Drucker im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Die Polizei bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711/57720 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell