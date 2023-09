Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Diverse Gegenstände entwendet - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Versuchter Einbruch in Jobcenter

Bislang Unbekannte versuchten sich über ein Studentenwohnheim vergeblich Zutritt zum Jobcenter in der Hopfenstraße zu verschaffen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Der Tatzeitraum kann derzeit noch nicht näher abgegrenzt werden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Ellenberg: Wohnmobil beschädigt

In der Rosenstraße wurde in der Zeit von Montag bis Donnerstagabend, 19:30 Uhr, ein dort geparktes Wohnmobil beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Ellenberg: Diverse Gegenstände entwendet

Im Zeitraum von Mittwoch, 20 Uhr, bis Donnerstag, 6:30 Uhr, wurde aus einer Gartenscheune in der Grünwaldstraße eine Motorsäge der Marke Stihl entwendet. Des Weiteren entwendete der Dieb aus dem Inneren eines dort geparkten PKW eine silberne Werkzeugkiste mit diversem Universalwerkzeug. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Eine 23-jährige Ford-Fahrerin fuhr am Donnerstag gegen 18:20 Uhr aus einem Grundstück in die Oberbettringen Straße in Richtung Schwäbisch Gmünd ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines dort in Richtung Bettringen fahrenden 18-jährigen BMW-Fahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde die 23-Jährige leicht verletzt.

Mögglingen: Verlorenes Metallteil führt zu Unfall

Am Mittwochnachmittag löst ein auf der Fahrbahn liegendes Metallteil auf der B29 zwischen Böbingen und Mögglingen einen folgenschweren Unfall aus. Gegen 16:45 Uhr überfuhr ein 75-Jähriger, der von Schwäbisch Gmünd in Richtung Aalen unterwegs war, zunächst mit seinem Ford ein auf der Fahrbahn liegendes Metallteil. Durch das Überfahren platzte ein Reifen an dem Fahrzeug, sodass der 75-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links von der Straße abkam. Dort prallte der PKW zunächst gegen eine Ampel. Durch die Kollision schleuderte der PKW im weiteren Verlauf gegen die Stahlschutzplanke. Bei dem Unfall wurde der Fahrer schwer verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Lorch: Unfall beim Ausfahren aus Grundstück

Als am Donnerstag eine 57-Jährige mit ihrem Skoda rückwärts aus einer Garage auf die Haldenbergstraße einfahren wollte, übersah sie einen gegenüberliegend geparkten Mercedes eines 20-Jährigen. Dieser war gerade dabei an seinem Fahrzeug Motoröl nachzufüllen. Durch den Aufprall wurde der 20-Jährige leicht verletzt. An dem Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch

Am Donnerstag verschaffte sich ein bislang unbekannter Einbrecher zwischen 9:30 Uhr und 16 Uhr unerlaubt Zutritt zum Keller eines Einfamilienhauses im Nepperberg. Von dort aus gelang er in das Wohnzimmer des Hauses und entwendete Bargeld in Höhe von rund 1200 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

