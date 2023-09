Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brände und Kontrolle über Fahrzeug verloren

Aalen (ots)

Kernen im Remstal-Stetten: Brand von Altpapiercontainern

Gegen 16:15 Uhr am Donnerstag wurde der Brand von Altpapiercontainern auf einem Parkplatz am Sportgelände in der Frauenländerstraße gemeldet. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und sieben Wehrleuten vor Ort im Löscheinsatz.

Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen zur Brandursache und bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 07361 580-0.

Backnang: Fahrzeugbrand

Gegen 22:0 Uhr wurde in der Südstraße ein Fahrzeugbrand gemeldet. Hier brannte ein geparkter VW Golf. Anwohner versuchten zunächst das Fahrzeug zu löschen, was jedoch nicht gelang. Letztlich rückte die Feuerwehr an. Die bisherigen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der PKW durch einen Unbekannten in Brand gesteckt wurde.

Die Polizei Backnang bittet nun um Zeugenhinweise unter Telefon 07191 909-0.

Winnenden: Kontrolle über Fahrzeug verloren

Ein 18-jähriger BMW-Fahrer war am Donnerstagabend gegen 22 Uhr auf der Bahnhofstraße mit hoher Geschwindigkeit unterwegs. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Der 18-Jährige kollidierte mit einem entgegenkommenden 46-jährigen Toyota-Fahrer und krachte anschließend in einen Zaun, einen Anhänger und eine Mauer. Durch den Unfall wurde der 18-Jährige, sowie eine 59-jährige Beifahrerin im Toyota leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 30 000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell