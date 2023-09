Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Kind angefahren, Mann rettet sich mit Sprung von Motorrad vor Zusammenstoß, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Hüttlingen: Baggerschaufel entwendet

In der Nacht zum Dienstag wurde eine abgelegte Baggerschaufel auf einem Fußweg in der Bachstraße von Unbekannten entwendet. Die Baggerschaufel im Wert von etwa 600 Euro wurde gegen 00:30 Uhr mit einem blauen LKW mit Pritsche abtransportiert. Hinweise auf den LKW oder den Verbleib der Baggerschaufel nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter 07361/97960 entgegen.

Gschwend: Mann rettet sich mit Sprung von Motorrad vor Zusammenstoß

Mit einem Sprung von seinem Motorrad hat sich ein Mann am Mittwoch vermutlich vor schweren Verletzungen gerettet.

Der 37-Jährige geriet gegen 16:20 Uhr auf der L1080 in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit seiner Yamaha auf die Gegenfahrbahn. Infolgedessen kollidierte das Motorrad frontal mit einem entgegenkommenden LKW eines 54-Jährigen. Vor der Kollision konnte der 37-Jährige von seinem Fahrzeug abspringen, welches von dem LKW anschließend komplett überrollt wurde. Der Mann wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht. Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der Schaden am LKW beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Heubach: Sachbeschädigungen

Am Mittwoch wurde in der Zeit von 7:30 Uhr bis 14:30 Uhr ein "Im Wiesengrund" geparkter VW von bislang Unbekannten an der Beifahrerseite zerkratzt. Der Schaden beträgt etwa 1500 Euro.

Etwa zur selben Zeit wurde auch in der Bargauer Straße ein dort geparkter Suzuki zerkratzt. Hierbei beläuft sich der Schaden auf rund 2000 Euro.

Wer Hinweise zu diesen Sachbeschädigungen geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeiposten Heubach unter 07173/8776 in Verbindung zu setzen.

Heubach: Kind an Zebrastreifen angefahren

Am Mittwoch überquerte ein 11-jähriges Mädchen gegen 12:20 Uhr mit ihrem Cityroller am Zebrastreifen in der Böbinger Straße die Fahrbahn. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Mädchen und einem Hyundai einer 59-Jährigen, welche zur selben Zeit die Böbinger Straße in Richtung Stadtmitte befuhr. Das Mädchen wurde hierbei leicht verletzt.

Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen. Insbesondere ein Mann, welcher in entgegengesetzter Richtung die Straße in Richtung Flugplatz befuhr. Dieser hielt am Zebrastreifen an um das Mädchen passieren zu lassen und half ihr nach dem Unfall. Zeugen sowie der PKW-Lenker werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

