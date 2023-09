Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Pkw beschädigt

Aalen (ots)

Obersontheim: Vorfahrtsunfall

Am Mittwochabend gegen 18:40 Uhr wollte ein 66-jähriger Mitsubishi-Fahrer von der Straße Stockäcker nach links in die Gaildorfer Straße ein. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten, 36-jährigen Peugeot-Fahrer, welcher bereits auf der Gaildorfer Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde der 66-Jährige leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 13 000 Euro.

Schwäbisch Hall: Pkw beschädigt

Ein Vandale beschädigte am Mittwoch zwischen 11 Uhr und 11:45 Uhr einen geparkten Mazda auf dem Parkplatz einer Werkstatt im Aschenhausweg. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Unfall im Kreuzungsbereich

Insgesamt etwa 10 000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall am Mittwochvormittag gegen 09 Uhr an der Kreuzung der Gaildorfer Straße mit der Friedhofstraße. Ein 74-jähriger VW-Fahrer bog von der Friedhofstraße nach links in die Gaildorfer Straße ein und übersah dabei eine vorfahrtsberechtigte 75-jährige Mercedes-Fahrerin, welche auf der Gaildorfer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell