PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Versuchter Wohnungseinbruch in Kelkheim +++ Vers. Raub in Hofheims Innenstadt

Hofheim (ots)

1. Versuchter Einbruch in Wohnung | Kelkheim-Münster, Liegnitzer Straße | Samstag, 29.07.2023, 00:45 Uhr |

Am Samstag kurz nach Mitternacht kam es in Kelkheim-Münster zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Unbekannter Täter versuchte hierbei einen ebenerdigen elektrischen Rollladen eines Einfamilienhauses hoch zu schieben. Am Rolladen entstand Sachschaden in Höhe von 400 EUR. Unbekannter Täter flüchtete unerkannt in unbekannte Richtung. Aufgrund des lauten Geräusches bei Tatbegehung konnte die Tatzeit bestimmt werden.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Täterhinweise unter der Rufnummer 06196 20730 entgegen.

2. Versuchter Raub und anschließender Fund von Betäubungsmitteln | Hofheim-Innenstadt, Chinonplatz | Freitag, 28.07.2023, 21:34 Uhr |

Ein derzeit noch nicht identifizierter Täter steht im Verdacht, am Freitagabend in Hofheims Innenstadt von einem 21-jährigen aus Hofheim Betäubungsmittel und Mobiltelefon gefordert zu haben. Als der Geschädigte dies ablehnte, wurde er vom Täter mit einer Bierflasche ins Gesicht geschlagen. Der Geschädigte konnte sich anschließend erfolgreich gegen die Wegnahme der am Körper getragenen Gegenstände erwehren, die sich der Täter aneignen wollte. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der männliche Täter wurde zwar namentlich benannt, jedoch bestehen Zweifel, ob hierbei richtige Angaben zur Person gemacht wurden.

Der Vorfall wurde erst rund sechs Stunden nach Tatbegehung bekannt und von Amts wegen aufgenommen. Der Geschädigte hatte eine Platzwunde am linken Ohr und wurde vorsorglich ins Krankenhaus Bad Soden verbracht. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurden bei ihm Betäubungsmittel in geringer Menge aufgefunden, die polizeilich sichergestellt wurden.

Täterhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196 20730 entgegen.

Gefertigt: Döring, PHK und KvD

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell