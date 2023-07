PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Trickdieb erbeutet Bargeld +++ Reifendiebstahl aus Lagerhalle +++ Feuer auf Schulgelände +++ Alleinunfall sorgt für Sperrung der Königsteiner Straße

Hofheim (ots)

1. Trickdieb erbeutet Bargeld,

Eppstein-Vockenhausen, Hauptstraße, Donnerstag, 27.07.2023, 12:30 Uhr

(da)Am Donnerstag wurde ein Mann in Eppstein-Vockenhausen Opfer eines Trickdiebes. Der 84-Jährige hielt sich gegen 12:30 Uhr an einer Bushaltestelle in der Hauptstraße auf, als er von einem Unbekannten angesprochen wurde. Der Unbekannte bat ihn, Geld zu wechseln, woraufhin der Rentner seine Geldbörse zückte. Dies nahm der Unbekannte zum Anlass, in die Geldbörse zu greifen, alle darin befindlichen Geldscheine zu entwenden und in Richtung einer Bäckerei zu flüchten. Bei dem dreisten Dieb soll es sich um einen etwa 1,70 Meter großen Mann im Alter von 55 bis 60 Jahren gehandelt haben. Er hatte eine kräftige Statur und graue kurze Haare.

Die Polizeistation Kelkheim bittet nun Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer (06195) 6749-0 zu melden. Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand nach Wechselgeld fragt. Die Täter nutzen oft Momente aus, in denen die Opfer ihre Geldbörse ohnehin in der Hand halten, z. B. an Park- oder Geldautomaten. Wenn Sie hilfsbereit sein wollen, achten Sie darauf, dass Sie Ihre Geldbörse fest in der Hand halten und mit dem Gesicht zum Gegenüber nach passendem Kleingeld suchen. Ganz wichtig: Fremde Finger haben an und in Ihrer Geldbörse nichts zu suchen!

2. Reifendiebstahl aus Lagerhalle,

Sulzbach, Am Unisys Park, Freitag, 30.06.2023 bis Dienstag, 25.07.2023

(da)Unbekannte Täter entwendeten in den vergangenen Wochen mehrere Reifen aus einer Lagerhalle in Sulzbach. Der genaue Zeitpunkt des Diebstahls ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch unklar, da die Lagerhalle aufgrund von Bauarbeiten nur unregelmäßig genutzt wurde. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die insgesamt 25 Reifen samt Felgen im Wert von 10.000EUR im Juli entwendet wurden. Die mit den Ermittlungen betraute Polizeistation Eschborn bittet Zeugen und Zeuginnen, sich unter der Rufnummer (06196) 9695-0 zu melden.

3. Feuer auf Schulgelände,

Hofheim-Marxheim, Stormstraße, Mittwoch, 26.07.2023, 07:00 Uhr bis Donnerstag, 27.07.2023, 07:15 Uhr

(da)Unbekannte Täter haben in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag ein Feuer auf dem Sportplatz einer Schule in Hofheim-Marxheim gelegt. Am Donnerstagmorgen musste der Hausmeister der in der Stormstraße gelegenen Schule feststellen, dass der Tartanbelag des Sportplatzes Brandspuren aufwies und nachhaltig beschädigt worden war. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000EUR. Da bislang keine Täterhinweise vorliegen, bittet die Polizeistation Hofheim um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Rufnummer (06192) 2079-0.

4. Alleinunfall sorgt für Sperrung der Königsteiner Straße, Bad Soden, Königsteiner Straße, Donnerstag, 27.07.2023, 09:30 Uhr

(da)Die Königsteiner Straße in Bad Soden musste am Donnerstag wegen eines Unfalls zeitweise gesperrt werden. Gegen 09:30 Uhr befuhr ein 92-jähriger Mann mit seinem VW die Königsteiner Straße aus der Bad Sodener Innenstadt kommend in Richtung Königstein. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der VW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Pkw. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei der VW durch den Unfall nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Hierzu musste die Fahrbahn zeitweise gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Der 92-jährige VW-Fahrer begab sich anschließend selbstständig zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus.

5. Aktueller Blitzerreport

(da)Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Main-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

