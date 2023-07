Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Betrunkener randaliert und pöbelt in einem Linienbus (26.07.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein 61-Jähriger hat am Mittwochabend gegen 23.30 Uhr die Polizei in Villingen beschäftigt. Der alkoholisierte Mann war Fahrgast in einem Linienbus, stritt mit anderen Fahrgästen und pöbelte diese an. Die Busfahrerin unterbrach darauf die Weiterfahrt und forderte den Angetrunken auf, den Bus zu verlassen. Als er dies nicht tat, alarmierte sie die Polizei. Deren Aufforderung, den Bus zu verlassen, kam er nur zögerlich nach, wobei er die Beamten beleidigte und bedrohte. Die Folgen für den Betrunkenen sind eine Anzeige wegen Beleidigung und Bedrohung.

