Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf Straßenkreuzung (26.07.2023)

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

Am Mittwochabend gegen 20 Uhr hat eine Autofahrerin auf der Kreuzung der Kreisstraßen 5531 und 5725, Höhe Gemarkung "Brogen", einen Unfall verursacht. Eine 73-Jährige mit einem Fiat Sedici fuhr von Hardt kommend in Richtung St. Georgen und stieß mit einem 28-jährigen VW-Fahrer zusammen, der sich auf der vorfahrtsberechtigten K 5725 befand und in Richtung Langenschiltach fuhr. Beim Zusammenstoß entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro. Der Fiat war so stark beschädigt, dass ihn Abschleppfahrzeug abtransportieren musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell