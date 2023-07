Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Körperverletzung am Zähringerplatz - 25-Jähriger verletzt (26.07.2023)

Konstanz (ots)

Ein junger Mann ist am Mittwochabend am Zähringerplatz von einem Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Gegen 20 Uhr stand ein 25-Jähriger an der Bushaltestelle in stadtauswärtige Richtung. Dort sprach er einen Unbekannten an, der seine Zigarette auf dem Boden entsorgte. Daraufhin gerieten die beiden Männer zunächst in verbalen Streit in dessen Folge der unbekannte Mann dem 25-Jährigen in den Unterschenkel trat, so dass dieser zu Boden fiel. Anschließend stiegt der Angreifer, der in Begleitung einer Frau unterwegs war, in einen Bus der Linie 2 u fuhr davon. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, oder Hinweise auf die Identität des unbekannten Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

