Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen/ Lkr. Tuttlingen) Polizei warnt Hundehalter vor ausgelegten Kauknochen- Hinweise erbeten (26.07.2023)

Immendingen (ots)

Wie der Polizei bekannt wurde, hat ein Unbekannter in den letzten Wochen vermehrt Kauknochen auf der Bachzimmerer Straße im Bereich der Turnhalle und des neuen Feuerwehrmagazins ausgelegt. Nach derzeitigen Stand ist bislang kein Tier zu Schaden gekommen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei den Kauknochen um ausgelegte Giftköder handelt. Die Polizei rät deshalb zu besonderer Vorsicht - Nehmen Sie ihre Hunde an die Leine und achten Sie auch in Gärten auf mögliche "Köder"! Sollten Sie einen Kauknochen auffinden, bringen Sie diesen zur nächsten Polizeidienststelle! Die Polizei in Immendingen bittet zudem Personen, die Verdächtiges im Bereich der Bachzimmerer Straße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07462 9464-0 entgegen.

