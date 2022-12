Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Jugendliche beschädigen Kabinenroller in der Horebstraße

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, um 19:04 Uhr, beobachtete der Eigentümer eines vor dem Anwesen Horebstraße 50 abgestellten Kabinenrollers, wie dieser von einer fünfköpfige Gruppe Jugendlicher umgestoßen wurde. Die Gruppe rannte daraufhin in Richtung Löwenbrunnerstraße. In einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Gruppe nicht mehr festgestellt werden. Der Sachschaden am Roller wird auf 500 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell