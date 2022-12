Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schwerer Unfall mit zwei Leichtverletzten auf der L484

Obersimten (ots)

Ein 83-jähriger Corsa-Fahrer aus dem Landkreis fuhr am Donnerstag, gegen 14:00 Uhr, in Richtung Vinningen, als er aus ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn kam. Es kam zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW Touran. Der 72-jährige Fahrer des VW wurde ebenso wie der Fahrer des Opel leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf 40.000 Euro geschätzt. pdps

