Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht auf der K36-Ständenhof

Münchweiler (ots)

Am Donnerstag, um 07:35 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Mann aus dem Landkreis mit seinem BMW X5 die K36 vom Ständenhof kommend in Richtung Münchweiler. Ein weißer Pritschenwagen (3,5t) kam ihm entgegen und die Außenspiegel kollidierten. Der Pritschenwagen setzte seine Fahrt fort. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell