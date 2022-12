Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schlauer gegen Klauer - Eine Präventionsaktion im Supermarkt

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Am heutigen Donnerstag, den 01.12. hatte sich die PI Waldfischbach-Burgalben mit einer Sonderaktion "Schlauer gegen Klauer" einem all jährlich widerkehrenden Thema, dem Taschendiebstahl in Einkaufsmärkten befasst. Hierzu wurde in einem großen Einkaufsmarkt in der Hauptstraße, im dortigen Foyer, ein kleiner Infotisch aufgebaut und Flyer zu dem Thema verteilt. Die Bürgerinnen und Bürger wurden beraten wie man sich gegen Taschendiebstahl schützt. Weiterhin wurde durch Kollegen in Zivilkleidung der Markt im Inneren überwacht. Dies erfolgte in erster Linie zum Schutz der Käufer. Wenn den Beamten dann aufgefallen ist, dass Käuferinnen oder Käufer durch ihr Verhalten, wie zum Beispiel das Deponieren der Geldbörse im Einkaufswagen oder das alleine lassen von Handtaschen, Diebe zum Zugreifen ermuntern, wurden sie von den Kollegen angesprochen und nochmals sensibilisiert. Insgesamt berichteten die Kollegen von einer gelungenen Aktion bei der es viele gute Gespräche gab.|piwfb

