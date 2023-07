Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rietheim-Weilheim/ Lkr. Tuttlingen) Unfall beim Überholen- Polizei sucht Zeugen zum Unfallhergang (25.07.2023)

Rietheim-Weilheim (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall, der sich am Dienstag auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Rußberg und Dürbheim ereignet hat. Ein 28-jähriger Mann war mit seinem Daimler gegen 17.30 Uhr in Richtung Rußberg unterwegs, als er zwei auf der rechten Spur fahrende Autos überholte. Während des Überholvorgang setzte der 77-jähriger Fahrer eines VW Multivan ebenfalls auf die Gegenfahrspur zum Überholen des vor ihm fahrenden Autos an. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem VW und dem Mercedes. Bei dem Unfall entstand am Mercedes ein Sachschaden von über 8.000 Euro und am VW in Höhe von etwa 3.000 Euro. Aufgrund der unterschiedlichen Hergangsschilderungen sucht die Polizei in Tuttlingen Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07461 941-0 zu melden.

