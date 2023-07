Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dürbheim/ Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der L 438 - rund 10.000 Euro Blechschaden (26.07.2023)

Dürbheim (ots)

Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro ist die Folge eines Unfalls, der sich am Mittwochmorgen, gegen 7.30 Uhr, auf der Landesstraße 438 zwischen Dürbheim und Mahlstetten ereignet hat. Ein 53-jähriger Dodge RAM-Fahrer war auf der L 438 in Richtung Böttingen unterwegs. Auf der Strecke setzte der Mann zum Überholen eines vor ihm fahrenden Lastwagens an. Während des Überholvorgangs kam dem 53-Jährigen eine 42-Jährige Fahrerin eines Kia Sportage entgegen. Beide Autofahrer wichen aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierdurch kamen beide wagen von der Fahrbahn ab. Während die Kia-fahrerin auf einer Wiese mit ihrem Wagen zum Stehen kam, prallte der Dodge gegen einen Baum. Der Mann bleib dabei unverletzt. An seinem Wagen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

