Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfall auf der Eisenbahnstraße- Fußgänger verletzt (25.07.2023)

Rottweil (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es auf der Eisenbahnstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Auto gekommen. Nach derzeitigen Stand überquerte gegen 17.45 Uhr ein 30-jähriger Fußgänger auf Höhe der Bushaltestelle (Fahrtrichtung Königstraße) die Eisenbahnstraße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem BMW eines 85-Jährigen, der aus einer Grundstücksausfahrt auf die Eisenbahnstraße in Richtung Königstraße fuhr. Der 30-Jährige stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Mann für weitere Untersuchungen in eine Klinik. Am BMW entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell