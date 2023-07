Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Ladendieb konnte unerkannt flüchten - Zeugenaufruf (25.07.2023)

Schramberg (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es gegen 17.30 Uhr in einem Schuhgeschäft auf der Straße "Am Hammergraben" zu einem Diebstahl gekommen, bei dem der Täter flüchten konnte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hat ein junger Mann ein Paar weiße Sneakers aus dem Schuhkarton genommen und ist anschließend aus dem Markt gegangen. Die ausgelöste Alarmanlage sorgte dafür, dass eine Zeugin auf den aufmerksam wurde und ihn ansprach. Dieser flüchtete daraufhin mit der Beute in Richtung eines Discounters. Gesucht wird ein junger Mann im Alter von etwa 20 Jahren, der hellblaue Augen und braun-blond gelockt e haare hat. Er trug ein helles Cap, eine dunkle Jogginghose, ein lila farbenes Oberteil, eine schwarze Jacke und graue Sportschuhe mit weißen Sohlen. Außerdem hatte er einen schwarzen Rucksack mit einem weißen Schriftzug dabei. Hinweise zu dem Dieb erbittet das Polizeirevier Schramberg unter Telefon 07422 2701-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell