Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen/ Lkr. Rottweil) Junger Autofahrer kommt bei nasser Fahrbahn von der Straße ab- fünf verletzte Personen (25.07.2023)

Bösingen (ots)

Insgesamt fünf verletzte junge Personen und ein totalbeschädigtes Auto sind die Folgen eines Unfalls, der am Dienstagabend, gegen 20.30 Uhr, auf der Kreisstraße 5563 passiert ist. Ein 18-järhiger Fahrer eines Mazda war auf der K 5563 aus Bösingen herkommend in Richtung Epfendorf unterwegs. Auf Höhe dem dortigen "Rindenhof" kam der junge Mann in einer Rechtskurve auf nasser Fahrbahn nach links von der Straße ab. In der Folge überschlug sich der Mazda mehrfach. Alle fünf Insassen im Alter von 16 bis 18 Jahren verletzten sich bei dem Unfall. Außer dem 18-jährigen Fahrer konnten sich noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte alle Mitfahrenden selbstständig aus dem Auto befreien. Der Mazda-fahrer wurde durch Zwei Ersthelfer zogen den Fahrer aus seinem Wagen. Er wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Auch ein 16- und ein 17-Jähriger sind mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die beiden anderen Jugendlichen, im Alter von 16 und 17 Jahren, holten die Eltern nach einer medizinischen Behandlung am Unfallort ab. Bei dem Unfall riss der Unterboden des Mazdas auf, weshalb Betriebsstoffe ausliefen. Die Feuerwehren Epfendorf und Bösingen, die mit fünf Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort waren, konnten diese weitestgehend mit einer Ölwanne auffangen. Der Rettungsdienst war mit insgesamt fünf Rettungswagen, einem Notarzt und einem Rettungshubscharuber im Einsatz. Ein Abschlepper kümmerte sich um den demolierten Mazda, an dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstand. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die K 5563 zeitweise vollständig von der Polizei gesperrt werden.

