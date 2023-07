Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Üxheim (ots)

Am 05.07.2023 gegen 16:45 Uhr befuhr der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem LKW die "Ahbach-straße" in Ahütte in FR Nohn. Da aus der Gegenrichtung ebenfalls Lkws kamen und die Fahrbahn für ein gleichzeitiges befahren zu eng war, setzte der unbekannte LKW-Fahrer zurück und kollidierte mit der Mauer neben der Fahrbahn. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

