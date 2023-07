POL-PDWIL: Gerolstein - versuchter Einbruchsdiebstahl

Gerolstein (ots) - In der Zeit von Anfang April bis Anfang Juli 2023 wurde durch unbekannte Täter die Dachkuppel eines Flachdachgebäudes in der Straße "Sonnenley" in Gerolstein gewaltsam geöffnet. Die Wohnung wurde augenscheinlich betreten, jedoch wurde glücklicherweise nichts entwendet. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. ...

