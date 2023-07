Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zwei schwere Verkehrsunfälle beschäftigen die Polizei Zell am Mittwochvormittag

Zell (Mosel) (ots)

Um 10:53h wurde der Polizei in Zell ein Verkehrsunfall mit einem gestürzten Motorradfahrer auf der L 199 gemeldet. Auf der Gefällestrecke zwischen Grenderich und Zell-Merl fuhr der 35-jährige Niederländer, vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit, in eine Linkskurve, stürzte zu Boden und rutschte unter die Schutzplanke, wo er mit einem Schutzplankenpfosten kollidierte. Dabei zog er sich schwerste Verletzungen zu und wurde in eine Spezialklinik eingeliefert.

Um 13:16h befuhr ein 16-Jähriger mit seiner "125er" die Straße Corray von der Zeller Innenstadt in Richtung Merl. In der Merler Straße setzte er zum Überholen eines PKWs an. Der Fahrer des PKWs wollte in diesem Moment nach links abbiegen. Dabei kam es zu einer seitlichen Kollision zwischen dem abbiegenden PKW und dem Krad. Der jugendliche Fahrer wurde über die Motorhaube zu Boden geschleudert. Das Motorrad fuhr selbstständig einen Abhang hinunter und kam erst am Moselvorgelände auf einer Wiese zum Stehen. Glücklicherweise wurde er nur mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den vorgenannten Verkehrsunfällen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Zell unter der Rufnummer 06542-98670 oder per Email unter pizell@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell