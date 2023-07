POL-PDWIL: Verletzte Jugendliche bei Sportfest

Mehren (ots) - Im Zeitraum vom 30.06.2023 bis zum 03.07.2023 randalierten bisher unbekannte Täter in einem Gemeinschaftsgarten in Mehren. Dabei wurden Spielgeräte beschädigt, Gemüse aus den Beeten gerissen und auf die Straße geworfen. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Tel.: 06592 ...

