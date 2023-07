POL-PDWIL: Mehren - Sachbeschädigung

Demerath (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht vom 03.07.2023 - 04.07.2023 in einem Waldstück der Gem. Demerath ca. 180 Liter Dieselkraftstoff von einer Baumschine, die dort abgestellt war. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Tel.: 06592 9626 0 E-Mail: ...

