POL-PDWIL: Gerolstein - Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Bitburg (ots) - Am vergangenen Samstag, den 01.07.2023 ereignete sich zwischen 17:15 bis 17:30 ein Verkehrsunfall auf dem DEICHMANN-Parkplatz in der Saarstraße in Bitburg. Ein Pkw beschädigte vermutlich beim Ausparken das daneben stehenden Fahrzeug am hinteren Kotflügel. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der ...

