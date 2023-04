Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht am Outlet

Zweibrücken (ots)

Der 39-jährige Nutzer eines grauen 3er BMW parkte sein Fahrzeug am 08.04.2023 zwischen 13:00 Uhr und 15:55 Uhr in Queraufstellung auf dem Parkplatz des Outlet Centers in Höhe des Nike-Stores. Vermutlich streifte beim Ein- oder Ausparken ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den BMW an der rechten Fahrzeugseite und entfernte sich danach. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. |PIZW

