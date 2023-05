Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuer in einer Tiefgarage - Feuerwehr Hamburg löscht brennendes Fahrzeug

Hamburg (ots)

Hamburg Alsterdorf, Feuer zwei Löschzüge, 29.04.2023, 17:32 Uhr, Bebelallee

Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr Hamburg zu einem Brand in die Bebelallee im Stadtteil Alsterdorf alarmiert. Anrufer meldeten eine Verrauchung aus dem Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Bei Eintreffen des Löschzuges der Feuer- und Rettungswache Alsterdorf drang bereits Rauch aus dem Kellergeschoss des Gebäudes. Da dieser drohte sich auf die darüberliegenden Wohnungen auszubreiten, erhöhte die Einsatzleitung das Alarmstichwort auf "Feuer mit Menschleben in Gefahr". Umgehend wurden die Treppenräume sowie die Wohnungen des Gebäudes von Trupps unter Atemschutz kontrolliert, um sicherzustellen, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich befinden. Kurz darauf stellte sich heraus, dass bereits alle Bewohner das Gebäude selbständig verlassen konnten.

Die weitere Erkundung der Einsatzstelle ergab, dass ein PKW in der Tiefgarage des Hauses brannte. Aufgrund der Intensität der Rauchentwicklung und deren Ausbreitung erhöhte die Einsatzleitung das Alarmstichwort erneut auf "Feuer zwei Löschzüge". Die Einsatzkräfte verschafften sich über das Zufahrtstor Zugang zur Tiefgarage und leiteten die Brandbekämpfung mit einem C-Rohr im Innenangriff ein. Nach einer knappen Stunde konnte das Feuer vollständig gelöscht werden. Anschließend wurden Tiefgarage und Treppenräume mittels mehrerer Druckbelüfter und einem Entlüftungsgerät entraucht.

Die letzten Feuerwehrkräfte verließen die Brandstelle nach einer Einsatzdauer von knapp drei Stunden. Alle Bewohner konnten anschließend in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandursache wird nun von der Polizei ermittelt.

Die Feuerwehr Hamburg war mit insgesamt 45 Kräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren Alsterdorf und Fuhlsbüttel im Einsatz für Hamburg.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell