LPI-G: Schmierfinken am Elsterufer

Greiz (ots) - Greiz: Einen alkoholisierten Fahrer (42) eines Pkw Dacia kontrollierten Polizisten am Samstag, dem 11.03.2023, gegen 21:30 Uhr, in der Reichenbacher Straße, Am Abzweig Hohndorf. Ein Test ergab einen Wert von 0,73 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 ...

